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Дуда более часа ждал Трампа перед встречей в Вашингтоне

NFP: Дуда прождал Трампа час ради встречи, длившейся 10 минут

Президент Польши Анджей Дуда провел свыше часа в ожидании запланированной встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Notes From Poland.

Переговоры должны были начаться 22 февраля в 13:30 по местному времени (19:30 по Варшаве) и длиться час, после чего американский лидер должен был выступить на консервативной конференции CPAC.

Дуда прибыл на место вовремя, однако Трамп задержался. В результате встреча стартовала лишь через час, сократившись до нескольких минут. После краткого общения польский лидер занял место в первом ряду во время выступления Трампа на CPAC, где тот назвал его «фантастическим человеком и великим другом».

12 февраля Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Этот разговор, продлившийся полтора часа, стал первым официальным диалогом глав двух государств во время второго срока республиканца. Американский президент заявил, что ждет визита российского лидера в США, также, по его словам, встреча глав государств может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

Ранее в Польше вслед за США заговорили о необходимости возвращения от Украины помощи.

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