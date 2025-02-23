В Кремле оценили возможность создания новой ООН

Организацию Объединенных Наций сейчас заменить нечем. Кроме того, отсутствует возможность договориться о создании новой ООН, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Что касается ООН, нам нечем ее заменить. И в нынешней международной картине у нас, очевидно, нет возможности договориться о создании новой ООН», — заявил он.

По его словам, в текущих реалиях невозможно представить, чтобы все нации договорились о создании новой всемирной организации.

Также Песков оценил возможность выхода США из ООН. Он призвал подождать и посмотреть, насколько серьезны намерения республиканцев в этом вопросе.

21 февраля сообщалось, что конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН. Инициатива предусматривает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

В тот же день Песков заявил, что Москва пока не знает деталей инициативы о выходе США из состава ООН, однако альтернативы этой организации нет.

Позже заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что США не планируют выход из организации, несмотря на предложение сенатора-республиканца Майка Ли. По его словам, предложение политика является «внутренним популизмом».

Ранее США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине.