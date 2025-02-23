Норвежский профессор заявил, что США решили сменить Зеленского на посту президента Украины

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал в социальной сети X заявление американского предпринимателя Илона Маска о накрутке рейтинга украинского президента Владимира Зеленского.

»США явно решили сменить руководство Украины», — написал Дизен.

19 февраля глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что если рейтинг Зеленского составляет 57%, как утверждает сам президент, то он должен быть в восторге от идеи выборов.

В среду Зеленский заявил, что, по данным соцопросов, рейтинг доверия к нему достигает 57%. Так он отреагировал на информацию о том, что его рейтинг среди граждан Украины составляет всего 4%.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

До этого президент России Владимир Путин заявлял о важности провести выборы на Украине. Российский лидер подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно только с легитимными представителями власти.

Ранее в США заявили о страхе Зеленского «потерять контроль» из-за низких рейтингов.