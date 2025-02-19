Маск саркастически прокомментировал слова Зеленского о высоком уровне поддержки

Маск: Зеленский должен быть в восторге от идеи выборов из-за его популярности

Американский миллиардер, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X саркастически прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что больше половины населения страны поддерживает его.

«Ну, тогда он должен быть в восторге от идеи проведения выборов, если он так популярен!» — написал он.

19 февраля Зеленский заявил, что, по данным соцопросов, рейтинг доверия к нему составляет 57%. Так он отреагировал на информацию о том, что его рейтинг среди граждан Украины составляет всего 4%.

28 января президент РФ Владимир Путин говорил, что Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее в США заявили о страхе Зеленского «потерять контроль» из-за низких рейтингов.