Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск саркастически прокомментировал слова Зеленского о высоком уровне поддержки

Маск: Зеленский должен быть в восторге от идеи выборов из-за его популярности
close
Global Look Press

Американский миллиардер, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X саркастически прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что больше половины населения страны поддерживает его.

«Ну, тогда он должен быть в восторге от идеи проведения выборов, если он так популярен!» — написал он.

19 февраля Зеленский заявил, что, по данным соцопросов, рейтинг доверия к нему составляет 57%. Так он отреагировал на информацию о том, что его рейтинг среди граждан Украины составляет всего 4%.

28 января президент РФ Владимир Путин говорил, что Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее в США заявили о страхе Зеленского «потерять контроль» из-за низких рейтингов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами