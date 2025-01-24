Стало известно о страхе Зеленского «потерять контроль» из-за низких рейтингов

Украинский лидер Владимир Зеленский спустя три года конфликта с Россией и более пяти лет нахождения у власти столкнулся с падением рейтингов, что ставит под угрозу его переизбрание на второй срок. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, на момент избрания рейтинг поддержки Зеленского составлял около 80%, в мае 2022 года был на уровне 90%, однако на сегодняшний день снизился почти до 50%. Кроме того, говорится в тексте, у него низкий уровень поддержки в опросах на тему возможных выборов на Украине.

NYT называет среди возможных соперников Зеленского экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшую премьер-министра Юлию Тимошенко, несмотря на то, что они не заявляли о таких намерениях.

Газета приводит данные опроса, согласно которым на гипотетических двухэтапных выборах Залужный набрал бы 24% голосов, Зеленский – 16%, а Тимошенко – 12%, не пройдя во второй тур.

Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, комментируя подобные результаты, предупредил о потенциальной катастрофе в случае «делегитимации и краха контроля». В связи с этим, пишет NYT, снижение поддержки Зеленского может подорвать его роль как главнокомандующего.

До этого The New York Times писала, что Дональд Трамп возглавил США в опасный для украинского президента Владимира Зеленского период.

Ранее стало известно, что Зеленский получал вчетверо меньше Ермака в 2024 году.