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Песков оценил уровень консолидации общества при Путине

Песков: уровень консолидации общества, как вокруг Путина, трудно представить
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Уровень консолидации общества, аналогичный тому, который сложился вокруг российского лидера Владимира Путина, в современном мире трудно себе представить. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент, консолидация общества вокруг которого тоже абсолютно трудновообразима, наверное, в современном мире», — заявил он.

По словам Пескова, уровень поддержки российского лидера среди россиян «зашкаливает». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путин при общем уровне поддержки далек от популизма.

В январе Песков признал, что на уровень доверия президенту влияют и успехи на ВС РФ на фронте. Он добавил, что журналисты задают один и тот же вопрос, когда Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) публикует статистику.

В конце этой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты очередного опроса, который показал, что уровень доверия россиян Путину составил 79,5%. По данным исследования, 76,2% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо и одобряют его деятельность.

Ранее Кремль назвал «многообещающим» общение Путина и Трампа.

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