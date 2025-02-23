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Песков: Россия сохраняет открытость к мирным переговорам

Песков: Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По его словам, России важно, чтобы ничто не мешало этому процессу.

«Мы сохраняем свою открытость. Президент (России Владимир) Путин последователен в своем подходе», — говорится в сообщении.

Также Песков опроверг гипотетические сценарии пересмотра статуса территорий, вошедших в состав РФ.

До этого Песков заявил в интервью газете, что до потепления отношений между РФ и США очередь еще не дошла. Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее сообщалось, что Путин расскажет Си Цзиньпину о переговорах в Эр-Рияде.

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