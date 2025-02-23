Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заверили, что новые территории России никто не распродаст

Песков: присоединившиеся к России территории никто уже не распродаст
close
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину опроверг гипотетические сценарии пересмотра статуса территорий, вошедших в состав РФ. Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале Зарубина.

«Для нас принципиально, что жители этих регионов сделали осознанный выбор в пользу России. Эти территории уже неотделимы от страны, и любые разговоры об их «продаже» или отчуждении лишены смысла», — заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках, что «Украина под давлением США может быть окончательно передана под внешний контроль».

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по ископаемым. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов.

Кроме того, новый проект включает положения о доходах от территорий, которые в настоящее время находятся под контролем России. В случае их перехода под власть Киева, доля поступлений оттуда составит 66%.

Ранее Путин заявил, что участники СВО верны заветам предков.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами