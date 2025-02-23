Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину опроверг гипотетические сценарии пересмотра статуса территорий, вошедших в состав РФ. Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале Зарубина.

«Для нас принципиально, что жители этих регионов сделали осознанный выбор в пользу России. Эти территории уже неотделимы от страны, и любые разговоры об их «продаже» или отчуждении лишены смысла», — заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках, что «Украина под давлением США может быть окончательно передана под внешний контроль».

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по ископаемым. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов.

Кроме того, новый проект включает положения о доходах от территорий, которые в настоящее время находятся под контролем России. В случае их перехода под власть Киева, доля поступлений оттуда составит 66%.

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