Путин расскажет Си Цзиньпину о переговорах в Эр-Рияде

Песков: Путин сообщит Си Цзиньпину об итогах переговоров в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин сообщит по телефону председателю КНР Си Цзиньпину об итогах встречи РФ — США в Саудовской Аравии, такого разговора стоит ожидать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Стоит ожидать», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планируется ли телефонная беседа Путина и главы Китая по итогам переговоров в Эр-Рияде.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и РФ по Украине. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи лидеров стран.

Позднее Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США. По его словам, у европейцев нет оснований для выражения негативной реакции, поскольку Штаты продолжают работать с европейскими странами.

Ранее Песков заявил о готовности Путина к мирным переговорам по Украине.