Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин расскажет Си Цзиньпину о переговорах в Эр-Рияде

Песков: Путин сообщит Си Цзиньпину об итогах переговоров в Эр-Рияде
close
Сергей Бобылев/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщит по телефону председателю КНР Си Цзиньпину об итогах встречи РФСША в Саудовской Аравии, такого разговора стоит ожидать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Стоит ожидать», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планируется ли телефонная беседа Путина и главы Китая по итогам переговоров в Эр-Рияде.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и РФ по Украине. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи лидеров стран.

Позднее Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США. По его словам, у европейцев нет оснований для выражения негативной реакции, поскольку Штаты продолжают работать с европейскими странами.

Ранее Песков заявил о готовности Путина к мирным переговорам по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами