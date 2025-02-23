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Союзники США в Азии опасаются, что Трамп может пойти на сделку с Китаем

WSJ: союзники США в Азии боятся, что Трамп может договориться с Китаем
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Kevin Lamarque/Reuters

Инициативы администрации президента США Дональда Трампа, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине, вызвали опасения у азиатских партнеров США. Как сообщает The Wall Street Journal, в закрытых беседах представители этих стран выражают сомнения в готовности Вашингтона продолжать оказывать поддержку региону.

На фоне этих дискуссий министр обороны США Пит Хегсет в ходе февральского заседания контактной группы по помощи Украине подчеркнул, что ключевым направлением оборонной политики администрации Трампа остается сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако, по данным издания, ряд азиатских чиновников в частном порядке опасаются, что Вашингтон может пойти на компромисс с Пекином по территориальным спорам в Азии или проигнорировать угрозу северокорейской ядерной программы ради достижения договоренностей с Китаем.

Хулио Амадор, гендиректор консалтинговой компании Amador Research Services и экс-советник президента Филиппин (2017–2018), отметил, что последние шаги США в украинском вопросе вызвали беспокойство среди военно-политического руководства страны. Это отражает более широкие сомнения в регионе относительно долгосрочных приоритетов Вашингтона в условиях глобальной конкуренции.

12 февраля Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече.

19 февраля президент России отметил, что встреча лидеров двух стран не должна ограничиваться только лишь неформальным общением за чашкой чая или кофе. По его словам, необходимо подготовить к обсуждению вопросы, которые имеют большое значение как для США, так и для России, включая ситуацию на Украине. Это позволит найти решения, которые будут приемлемы для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что США стали относиться к России как к великой державе.

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