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США стали относиться к России как к великой державе

FT: США при Трампе стали воспринимать Россию как великую державу
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Evan Vucci/AP

США при президенте Дональде Трампе стали относиться к России как к великой державе. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«По сути, США сейчас относятся к Москве как к великой державе в международных отношениях так, как они не относились по меньшей мере два десятилетия», — говорится в сообщении издания.

По оценке британской газеты, процесс нормализации отношений России и США имеет последствия для отношений Америки с НАТО и ЕС.

«Столпы трансатлантических отношений, которые строились десятилетиями, сейчас подвергаются серьезному испытанию», — пишет FT.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Москва готова к деловому разговору с Вашингтоном.

По его словам, российская сторона тщательнейшим образом фиксирует и анализирует все сигналы, поступающие от США и их президента.

Дипломат подчеркнул, что тональность контактов двух стран, которые состоялись на текущей неделе, существенно отличалась от того, что имело место в прошлом.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее Ушаков назвал уникальным развитие отношений США и России после разговора Трампа и Путина.

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