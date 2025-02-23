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Володин рассказал, кто может праздновать День защитника Отечества

Володин: вызовы показали, что есть те, кто бросил Россию в трудный момент
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Владимир Федоренко/РИА Новости

День защитника Отечества является особенным днем для России, и отмечать его могут те, кто остался в стране в трудный момент. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Поздравляю с праздником всех, кто исполняет свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Отдельные теплые слова поздравления семьям наших военнослужащих, ветеранам, участникам боевых действий», — заявил он.

По словам Володина, исторически сложилось, что раньше 23 февраля поздравляли всех мужчин, однако время позволило переосмыслить этот подход. Он подчеркнул, что вызовы, которые проходила Россия, показали, что есть те, кто испугался за себя и бросил страну в трудный момент. Эти люди, по мнению политика, уехали за границу и «поливают грязью» страну.

Володин отметил, что сегодняшний праздник не для них. Спикер Госдумы призвал россиян говорить об этом открыто.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о начале спецоперации было «единственно верным и возможным». По его словам, 80 лет назад армия России победила фашизм, однако борьба с его «потомками» завершится не в новом Нюрнберге, а на линии фронта. Он подчеркнул, что борьба с «неонацизмом» еще не завершена, однако «итог уже совсем близок».

Ранее Медведев заявил, что Россия должна «выжечь» нацизм на планете.

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