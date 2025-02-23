Путин поздравил Героев России с 23 Февраля

Президент России Владимир Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поздравляю с Днем защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу», — заявил глава государства.

Президент также поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что военная служба всегда пользовалась в стране особым почетом, а также остается делом чести для военнослужащих. Глава государства добавил, что патриотизм у россиян воспитывается историей государства и через поколения. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что этот праздник олицетворяет всенародные любовь и уважение к флоту и армии России. До этого Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества. В обращении он написал, что российские военнослужащие мужественно сражаются за правду, справедливость, свободу и независимость Родины.

Ранее Захарова поздравила россиян с 23 Февраля.