Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества

Российские военнослужащие мужественно сражаются за правду, справедливость, свободу и независимость Родины. Об этом написал президент России Владимир Путин в поздравительном обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованном на сайте РПЦ.

«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник всегда торжественно отмечается в нашей стране как символ безграничного уважения народа к победам и ратным подвигам наших предков», — говорится в письме.

По словам Путина, нерушимая связь традиций преданного служения стране, искренняя любовь к Родине вдохновляет российских солдат сражаться за правду, справедливость и независимость. Российский лидер пожелал патриарху «успехов и всего самого доброго».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеопоздравлении россиян с 23 февраля заявила, что российские защитники на спецоперации сегодня доделывают то, что было не доделано в годы Великой Отечественной войны.

По ее словам, солдаты добыли победу, но не «добили врага», поэтому бойцы спецоперации завершают то, что исторически необходимо сделать. Она отметила, что «беды» начались еще в то время.

Ранее Матвиенко назвала цель спецоперации.