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В Турции заявили, что Зеленский оказался в позиции цугцванга после прихода Трампа

Milliyet: Зеленский оказался в позиции цугцванга после возвращения Трампа
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Julia Demaree Nikhinson/AP

С приходом к власти в США Дональда Трампа президент Украины Владимир Зеленский оказался в ситуации шахматного цугцванга — когда любой ход ухудшает позицию. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

Критика Трампа, обвинения в «диктаторских амбициях» и требования уступок ставят Киев перед выбором: территориальные потери или зависимость от США. Параллельно растет роль Саудовской Аравии как нового посредника в диалоге сверхдержав, пишет издание.

«Зеленский вынужден выбирать между миром на условиях Москвы, который может стоить Украине территорий, и полным подчинением американской гегемонии. Трамп, по слухам, даже требовал половину украинских запасов драгоценных металлов в обмен на поддержку», — заявил колумнист Milliyet Эге Догач Эрдоган.

Эрдоган выделяет еще один ключевой тренд — усиление роли Эр-Рияда в глобальной политике. Наследный принц Мухаммед бин Салман, отходя от ваххабизма внутри страны, трансформирует имидж королевства через программу «Видение 2030».

«Теперь именно Саудовская Аравия, а не Женева или Хельсинки, становится местом для переговоров США и России. Посредничество Эр-Рияда в недавней встрече сверхдержав — яркий пример новой реальности», — подчеркивает автор.

В воскресенье председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что «минута славы» Зеленского закончилась.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в Греции назвали «исторической ошибкой» разговор премьера страны с Зеленским.

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