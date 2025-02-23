Разговор премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с украинским лидером Владимиром Зеленским стал «преступной исторической ошибкой». Об этом пишет портал Bankingnews.

По данным издания, встреча Мицотакиса и Зеленского прошла в субботу, 22 февраля.

«Даже сейчас, когда Зеленский изолирован от большинства мировых держав и находится под прицелом США и России, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис будет беседовать с ним, настаивая на трагической исторической ошибке, которая имеет тенденцию принимать форму дипломатического преступления», — говорится в статье.

В ходе встречи премьер Греции подчеркнул, что вопрос урегулирования конфликта на Украине нельзя решать без представителей страны. При этом Мицотакис подчеркивал, что европейские лидеры также должны присутствовать при переговорном процессе.

17 февраля европейские лидеры собирались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что США пришпоривают Украину, как лошадь.