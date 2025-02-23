«Минута славы» Владимира Зеленского завершилась, что подтверждается изменением риторики в США. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Константинов отметил, что Зеленский «разнежился» от своей внезапной популярности и не понимает, что этот период уже закончился. Он подчеркнул, что теперь Зеленский сталкивается с критикой, к которой не привык, и это вызывает раздражение в Вашингтоне. По его словам, ощущение приближающегося конца конфликта вызывает у Зеленского истерику.

Кроме того, Константинов считает, что администрация президента США Дональда Трампа начала смотреть на украинский конфликт с новой точки зрения.

«Зеленский больше не нужен Трампу. Он уже сыграл свою роль. Занавес», — заключил он.

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