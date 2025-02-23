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Зеленского предупредили, что его «минута славы» завершилась

Глава парламента Крыма Константинов: минута славы Зеленского закончилась
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Wolfgang Rattay/Reuters

«Минута славы» Владимира Зеленского завершилась, что подтверждается изменением риторики в США. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Константинов отметил, что Зеленский «разнежился» от своей внезапной популярности и не понимает, что этот период уже закончился. Он подчеркнул, что теперь Зеленский сталкивается с критикой, к которой не привык, и это вызывает раздражение в Вашингтоне. По его словам, ощущение приближающегося конца конфликта вызывает у Зеленского истерику.

Кроме того, Константинов считает, что администрация президента США Дональда Трампа начала смотреть на украинский конфликт с новой точки зрения.

«Зеленский больше не нужен Трампу. Он уже сыграл свою роль. Занавес», — заключил он.

Американская газета The New York Post сообщила, что в Белом доме советуют украинскому лидеру Владимиру Зеленскому покинуть Украину и «уехать во Францию». Отношение президента США Дональда Трампа к Зеленскому становится все более враждебным. Журналисты отмечают, что открытое противостояние со стороны Зеленского заставило Трампа «сильно разозлиться». Почему американский президент может испытывать «личную неприязнь» к Зеленскому – в материале «Газеты.Ru».

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что США пришпоривают Украину, как лошадь.

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