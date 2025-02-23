В Госдуме заявили, что США пришпоривают Украину, как лошадь

Член комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Белик заявил, что Соединенные Штаты изгнали власти Украины из клуба «неприкасаемых». Его слова приводит РИА Новости.

«Американцы демонстрируют, что киевский режим изгнан из клуба неприкасаемых. Еще несколько месяцев назад даже такие мысли были недопустимы, а теперь это даже озвучивают в публичном поле. С союзниками и соратниками так себя не ведут?» — указал Белик.

Действия США являются не только сигналом Киеву, но и Европе в целом, считает депутат. По его словам, мир меняется и команда президента США Дональда Трампа видит «больше выгод и прибыли в нормальных отношениях с Россией». Президент США пришпоривает Украину, как лошадь, и предупреждает — если не помогут шпоры, в ход пойдет плеть, подчеркнул Белик.

«Видимо, в Вашингтоне осознали, что киевский режим еще не может выйти из состояния «обласканного всеми» и не понимает изменения ситуации в мире. И дело вовсе не в каких-то редкоземельных материалах, а в самом принципе послушания. Кто платит, тот имеет право требовать, а Киев последние три года явно жил не по этим правилам», — сказал депутат.

До этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос. В феврале Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда» близок к достижению ключевой цели СВО.