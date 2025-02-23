В Британии заявили, что Стармер хочет оказать влияние на Трампа во время визита в США

Премьер-министр Британии Кир Стармер планирует в ходе визита в Вашингтон предпринять попытку оказать влияние на президента США Дональда Трампа и американскую политику в отношении Украины. Об этом пишет газета Times.

Издание пишет, что визит в Вашингтон для любого британского премьера всегда был «моментом больших возможностей и больших рисков», однако «ставки еще никогда не были так высоки», как теперь. Times ссылаясь на мнение бывшего министра иностранных дел Британии Уильяма Хейга пишет, что эта двусторонняя встреча между премьер-министром и президентом США может стать самой важной с начала Второй мировой войны.

Издание также подчеркивает, что Стармер на протяжении нескольких недель старался не говорить на публике ничего, что могло бы разозлить Трампа в преддверии встречи. И тем не менее глава британского правительства не мог не оказать поддержку Владимиру Зеленскому после разгромной критики со стороны американского лидера, поэтому опубликовал «тонкий упрек» в адрес Трампа.

По данным источников издания, Стармер хочет попытаться убедить Трампа в том, что любое мирное соглашение должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны Вашингтона, даже если без непосредственного размещения американских войск. Что касается Украины, то страна, утверждает Times, должна стать по итогу «устойчивым образованием, свободным в выборе своего дальнейшего пути».

Также газета утверждает, что Стармер хочет попытаться сыграть на тщеславии Трампа. Кроме того, в попытке заполучить над ним влияние заверит, что разделяет позицию американского лидера в отношении европейских расходов на оборону.

До этого хорватское издание Advance писало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовят Трампу сценарий третьей мировой войны. Утверждается, что французский лидер и глава британского правительства будут настойчиво предлагать главе Белого дома отправить на Украину 30 тысяч миротворцев для поддержания мира.

Ранее Путин исключил необходимость посредничества в диалоге между РФ и США.