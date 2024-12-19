Путин заявил о готовности России работать с Британией

Путин: Россия готова работать с Британией, если Лондон этого хочет

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, заявил, что страна готова работать с Великобританией, если Соединенное Королевство хочет работать с Российской Федерацией.

«Но если этого не произойдет, не надо, мы справимся и без наших прежних союзников по антигитлеровской коалиции», — добавил глава государства.

19 декабря Путин подвел итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступили военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

18 декабря посол России в Британии Александр Келин рассказал, что между Москвой и Лондоном продолжает действовать канал специальной связи. При этом он подчеркнул, что между странами настолько разные подходы и позиции, что по данному каналу в настоящее время обсуждать нечего.

Ранее в штабе обороны Британии заявили, что страна готова «хоть сегодня вечером» вступить в бой с Россией.