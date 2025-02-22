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Маск заявил, что Зеленскому «не стоило убивать» американского журналиста

Маск: Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Лиру
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David Swanson/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение в соцсети X, что Владимиру Зеленскому «не стоило убивать» американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, который погиб в украинской тюрьме.

«Зеленскому не стоило убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо», — убежден Маск.

20 февраля Маск заявил, что президент Украины виновен в гибели Гонсало Лиры.

Гонсало Лира родился в Бербанке, штат Калифорния, в 1968 году. Имея двойное гражданство США и Чили, он проживал в Харькове. Как блогер, он активно освещал военные действия России на территории Украины и высказывал критику в адрес президента Владимира Зеленского.

В мае 2023 года Лира был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по обвинению в «оправдании российской агрессии». Позже его освободили под залог, и он был помещен под домашний арест. Однако в июле того же года, после попытки сбежать в Венгрию, он вновь оказался в руках правоохранительных органов. Лира скончался от пневмонии 12 января 2024 года, находясь в СИЗО.

Ранее украинский депутат заявил о панике в Киеве из-за слов Маска.

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