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Маск: Зеленский убил американского журналиста

Маск заявил о причастности Зеленского к гибели блогера Гонсало Лиры на Украине
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Gonzalo Lira/YouTube

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в гибели американо-чилийского блогера Гонсало Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме.

«Зеленский убил американского журналиста!» — написал Маск, комментируя публикацию о его гибели.

Гонсало Лира родился в Бербанке, Калифорния, в 1968 году. Он имел двойное гражданство в США и Чили и жил в Харькове. Блогер освещал военную операцию России на Украине и критиковал президента Владимира Зеленского.

В мае 2023 года его арестовали сотрудники СБУ по обвинению в «оправдании российской агрессии». Впоследствии он был освобожден под залог и помещен под домашний арест. В июле того же года после нарушения домашнего ареста при побеге в Венгрию его снова задержали.

Он скончался от пневмонии 12 января 2024 года, находясь под арестом.

Маск тогда писал, что его ужаснула смерть блогера.

Ранее биограф заявил, что Маск сходит с ума и становится опасен для США.

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