Маск: Зеленский убил американского журналиста

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в гибели американо-чилийского блогера Гонсало Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме.
«Зеленский убил американского журналиста!» — написал Маск, комментируя публикацию о его гибели.
Гонсало Лира родился в Бербанке, Калифорния, в 1968 году. Он имел двойное гражданство в США и Чили и жил в Харькове. Блогер освещал военную операцию России на Украине и критиковал президента Владимира Зеленского.
В мае 2023 года его арестовали сотрудники СБУ по обвинению в «оправдании российской агрессии». Впоследствии он был освобожден под залог и помещен под домашний арест. В июле того же года после нарушения домашнего ареста при побеге в Венгрию его снова задержали.
Он скончался от пневмонии 12 января 2024 года, находясь под арестом.
Маск тогда писал, что его ужаснула смерть блогера.
Ранее биограф заявил, что Маск сходит с ума и становится опасен для США.