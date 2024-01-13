Американский блогер Гонсало Лира умер в украинском СИЗО. Его арест критиковал Илон Маск Госдеп подтвердил смерть американского блогера Лиры в СИЗО на Украине

В США подтвердили смерть в харьковском СИЗО блогера Гонсало Лиры, имеющего американское и чилийское гражданство. Предварительно, причиной смерти стала пневмония. В мае 2023 года СБУ задержала Лиру по подозрению в «оправдании российской агрессии» и «распространении пророссийских тезисов в соцсетях». Его освободили под залог, но потом арестовали за попытку покинуть Украину. Арест Гонсало Лиры осудил Илон Маск. Украинские власти пока не комментировали смерть блогера.

Государственный департамент США подтвердил, что в СИЗО Харькова скончался блогер Гонсало Лира, имеющий чилийское и американское гражданство.

«Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине», — сказал представитель ведомства в беседе с агентством РИА Новости.

Госдеп не предоставил дополнительную информацию о смерти блогера, объяснив это необходимостью уважать интересы семьи погибшего.

Первым о смерти Лиры сообщил бывший ведущий Fox News Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X:

«Гонсало Лира-старший говорит, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где его держали по обвинению, связанному с критикой правительств Зеленского и Байдена».

Карлсон предположил, что «администрация Байдена поддерживала тюремное заключение и пытки» Лиры. Телеведущий утверждает, что отец блогера «предсказал, что его сына убьют».

Лира успел написать письмо родителям. Его текст опубликовал журналист Александр Рубинштейн в соцсети X:

«Сообщите моей сестре. У меня двусторонняя пневмония (поражены оба легких), одновременно с пневмотораксом и очень тяжелым случаем отека всего тела. Все это началось в середине октября, но было проигнорировано администрацией тюрьмы», — писал Лира.

По его словам, работники СИЗО признали, что у него пневмония, только на слушаниях 22 декабря. «Мне предстоит пройти процедуру по уменьшению отека легких, из-за которого я испытываю тяжелую одышку и теряю сознание после двух минут простого разговора», — добавил он.

Как американец оказался в украинской тюрьме

Гонсало Лира был задержан в мае 2023 года в Харьковской области, где он жил несколько лет. По данным The European Conservative, украинские власти обвинили блогера в попытке дискредитировать политическое и военное руководство страны и в поддержке российской военной операции.

«В моем обвинительном заключении прямо говорится: все, что я делал — обсуждал общеизвестные факты о конфликте. Признак демократического общества — свобода слова», — писал Лира в своих соцсетях.

По словам блогера, после ареста ему выдали документы, чтобы он смог связаться с адвокатом, семьей и внести залог. Несмотря на это, сотрудники СИЗО запретили Лире кому-либо звонить и вносить залог, хотя у него были деньги.

«В СИЗО меня пытали. Охранники никогда не бьют заключенных. Они поручают пытки другим заключенным. Один такой даже извинился передо мной — сказал, что у него нет выбора. Думаю, он не лгал», — добавил Лира.

Блогер утверждал, что другие заключенные сильно над ним издевались: ему сломали ребро, по 30 часов не давали спать, выкручивали руки, избивали:

«Один головорез так сильно ударил меня в грудь, что остался огромный желто-зеленый синяк. Смотрящий его отругал за то, что оставил явный след пытки».

У блогера два гражданства: чилийское и американское. По его словам, ему помогало только посольство Чили, которое настояло на проверке состояния здоровья Лиры. Сотрудники американского посольства позвонили ему три раза, «но это были лишь пустые слова».

Лира утверждает, что его пытали, чтобы выманить деньги — $70 тыс. Сразу после ареста у него забрали $9 тыс., потом он заплатил $11 тыс. в качестве залога. Когда деньги были внесены, блогера перевели под домашний арест.

По словам Лиры, ему вернули документы и должны были надеть электронный браслет, но не надели. Блогер посчитал это намеком на разрешение бежать за границу. Он планировал на какое-то время осесть в Венгрии, считая, что эта страна не будет выдавать его Украине.

«1 августа 2023 года. Прямо сейчас я собираюсь попытаться выбраться с Украины и попросить политического убежища в Венгрии», — написал Лира. Украинские сотрудники правоохранительных органов предотвратили побег и отправили блогера в СИЗО.

В начале декабря 2023 года миллиардер Илон Маск в соцсети X потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест Лиры:

«После того, как мы отправили Украине $100 млрд, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Если все так, то у нас серьезные проблемы».

13 января Маск отреагировал на смерть блогера в СИЗО: «Это полный беспредел». Так основатель SpaceX прокомментировал публикацию американского бизнесмена Дэвида Сакса в Х.

Сакс заявил, что «администрация Байдена могла бы вернуть Гонсало Лиру телефонным звонком, но и пальцем не пошевелила. Поэтому украинское правительство знало, что может действовать безнаказанно».

Что известно о погибшем

Гонсало Лира родился в США в 1968 году. После окончания школы поступил в элитный Дартмутский колледж, где получил степень бакалавра по истории и философии. Он писал книги, сценарии и режиссировал фильмы.

В 2002 году Лира переехал в Чили, где продолжил заниматься творчеством, но уже на испанском языке. Он получил чилийское гражданство. В 2010 году Лира начал публиковать в своем блоге экономические и политические статьи. В начале 2010-х блогер женился на украинке, а затем переехал в Харьков. В 2017-м Лира завел YouTube-канал, где публиковал видео под псевдонимом Coach Red Pill. В роликах он рассуждал о конспирологических теориях, утверждая, что прививка от COVID-19 вызывает бесплодие, а отключение России от SWIFT приведет к краху доллара. В последние несколько лет он обсуждал украинский конфликт в пророссийском ключе, виня Запад и Киев в развале Украины.

В СБУ утверждали, что блогер «отрицал военные преступления России», называл режим на Украине «неонацистским» и говорил об обстрелах ВСУ собственной территории. Эти действия украинские власти квалифицировали как «оправдание вооруженной агрессии России» и возбудили уголовное дело.