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В Совфеде объяснили, почему Зеленский не сможет общаться с Трампом

Сенатор Пушков: Зеленский не сможет общаться с Трампом без договора по ресурсам
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский вообще не сможет вести диалог с администрацией президента США Дональда Трампа без подписания соглашения о добыче редкоземельных ресурсов, но даже если он согласится на условия сделки, то «идиллии уже не будет». Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Подписание соглашения — это тот минимум, без которого Зеленский вообще не сможет общаться с администрацией Трампа. Таким путем Трамп хочет, по его словам, получить компенсацию от Украины за поддержку», — объяснил Пушков.

При этом сенатор уверен, что Зеленский останется в оппозиции планам Белого дома и после подписания договора по минералам.

В феврале Трамп предложил Киеву сделку, в рамках которой Украина должна предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и приехавший в Киев для заключения сделки министр финансов США Скотт Бессент уехал ни с чем.

С тех пор отношения между Штатами и Украиной остаются крайне напряженными.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы улучшить динамику прогресса.

Ранее в Госдуме заявили, что США отправили Зеленскому «черную метку».

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