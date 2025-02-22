Илон Маск поддержал «АдГ» накануне выборов в бундестаг

Американский предприниматель Илон Маск поддержал в принадлежащей ему соцсети X ультраправую партию «Альтернатива для Германии» накануне парламентских выборов в ФРГ.

Поддержка Маска выразилась в посте со словами «АдГ» и эмодзи с флагами Германии.

Американский предприниматель неоднократно выражал поддержку этой партии — он утверждает, что эта партия «жизненно необходима для выживания ФРГ». При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц Шольц назвал поддержку Маском АдГ отвратительной.

В Германии риторику «АдГ» считают близкой к нацистской, а молодежная организация партии была объявлена неонацистской. На состоявшейся в январе церемонии инаугурации президента США Илон Маск сделал жест, который большая часть общественности, как в Штатах, так и в Германии, посчитала нацистским приветствием, однако его сторонники называют это традиционным «салютом Беллами». При этом в США в 1939 году салют Беллами активно использовали американские приверженцы нацизма, а в 1942 году конгресс принял поправки к Кодексу о флаге США, и клятву флагу стали произносить, положив правую руку ладонью на сердце.

Ранее Лукашенко заявил, что Илон Маск открыто зигует.