Как нацисты «зиговали» в Америке и при чем здесь жест Илона Маска

86 лет назад американские нацисты провели самую масштабную акцию в истории США

В феврале 1939 года в Нью-Йорке на арене Медисон сквер-гарден состоялся самый масштабный в истории слет американских нацистов. Мероприятие сторонников Гитлера в США в поддержку «американизма» запомнилось огромным портретом Джорджа Вашингтона, который «был бы другом Гитлера», свастиками и множеством салютов Беллами (жест, который недавно продемострировал Илон Маск, его легко спутать с «зигой»), а также драками с евреями и троцкистами. О корнях и судьбах американских наци — в материале «Газеты.Ru».

«Друзья» и бунд

20 февраля 1939 года 100 тыс. противников нацизма, расизма и антисемитизма в Нью-Йорке окружили арену Медисон сквер-гарден, где до этого проходили боксерские поединки и хоккейные матчи. В этот день там собрались 20 тыс. сторонников американских нацистов — члены Германоамериканского союза (или Американо-немецкого бунда).

Здание арены охраняло полицейское оцепление — самое масштабное в истории довоенного Нью-Йорка — более 1700 офицеров в форме и порядка шести сотен в штатском.

Власти города разрешили проведение нацистского слета ради свободы слова, несмотря на призывы запретить мероприятие. А кроме того, нью-йоркский мэр Фиорелло Ла Гуардиа, ветеран Первой мировой войны, италоамериканец и борец с мафией, решил дать Германоамериканскому союзу площадку, чтобы они сами дискредитировали себя в глазах нью-йоркцев, пишет историк Брэдли Харт в книге «Американские друзья Гитлера».

close Во время проведения самого масштабного в истории слета американских нацистов в Нью-Йорке, 20 февраля 1939 года Bettmann/Bettmann Archive/Getty Images

Ла Гуардиа был сторонником прогрессивного «нового курса» Рузвельта, который нацисты из бунда называли «еврейским курсом».

Лидер бунда Фриц Кун хотел поправить положение дел — популярность его партии стремительно падала. На всеамериканский слет собралось 20 тыс. участников. В основном это были американцы немецкого происхождения — в том числе немцы, только перебравшиеся из-за океана.

В 1933 году помощник Гитлера Рудольф Гесс распорядился создать в Америке нацистскую организацию. С помощью немецких дипломатов иммигрант и член НСДАП Хайнц Шпанкнебель учредил «Друзей Новой Германии».

Американских нацистов больше всего насчитывалось в Нью-Йорке и Чикаго. «Друзья» носили форменные белые рубашки, черные брюки и черные шляпы с красным значком. Женщины — «подруги Новой Германии» носили белые блузки и черные юбки.

close Группа американских девушек-нацистов с детьми во время шествия с флагами, Нью-Йорк, 1930-е годы FPG/Staff/Getty Images

Одной из первых акций общества были пропагандистские попытки противодействовать еврейскому бойкоту товаров из Третьего рейха, начавшемуся в 1933 году. Вскоре Шпанкнебель был депортирован, потому что он не зарегистрировался как иностранный агент.

А власти США создали Специальный комитет по расследованию антиамериканской деятельности. В ходе расследования было заявлено, что «Друзья Новой Германии» представляют собой американское отделение НСДАП. Спустя пару лет численность общества достигла 10 тыс. человек, и вскоре оно было переформировано в Германоамериканский союз. Бундесфюрером был избран американский гражданин Фриц Кун, ветеран Первой мировой войны (служил в баварской пехоте) и давний член нацистской партии. Гражданство США он получил только в 1934 году.

Бунд делил США на три гауадминистративно-территориальная единица в средневековой и затем в гитлеровской Германии — Ост, Вест, и Мидвест (Восток, Запад и Средний Запад). Во главе каждого гау стоял гауляйтер, который следил за тем, чтобы американские нацисты действовали по «фюрерским принципам». В нескольких штатах бунд создал около десятка тренировочных лагерей, готовя отряды уличных бойцов. Штаб-квартира американских наци находилась на Манхэттене.

close Американские нацисты во время шествия в Нью-Йорке, 29 августа 1937 года FPG/Getty Images

В основном бунд занимался «уличной» политикой и пиар-акциями — выступал с митингами против администрации Рузвельта, американских евреев и коммунистов, «промосковских профсоюзов» и магазинов, бойкотирующих немецкие товары. Члены бунда утверждали, что вместо гитлеровского салюта — «зиги» — они использовали так называемый «салют Беллами».

Салют Беллами — старинный американский жест верности флагу, изобретенный в 1892 году. В январе 2025 года такой жест, крайне похожий на нацистский салют, сделал Илон Маск после инаугурации президента США Дональда Трампа, что вызвало скандал. Салют Беллами обычно показывается перед государственным флагом и сопровождается клятвой верности, чего Маск не сделал, вызвав пересуды о «приходе неонацистов» в Белый дом.

Однако вскоре Берлин отозвал свою поддержку бунда и постановил, что ни один гражданин рейха не может быть членом Германоамериканского союза. Гитлер пытался таким образом не испортить отношения с Вашингтоном и отстраниться от чрезмерно скандальных акций американских нацистов.

Съезд в Нью-Йорке

Итак, 20 февраля 1939 года на Медисон сквер-гарден проходил седьмой по счету съезд американских нацистов. Звучали немецкие и американские военные и народные песни. Члены бунда маршировали в форме, неся американские и нацистские знамена.

Со сцены, украшенной флагами США, свастиками и огромным портретом первого президента Джорджа Вашингтона, вовсю костерили 32-го президента Франклина Делано Рузвельта, называя его «Розенфельдом» и обвиняя его в «потворстве евреям».

В восемь вечера прозвучал «Звездно-полосатый флаг», после чего национальный секретарь бунда Джеймс Уиллер-Хилл заявил — будь Вашингтон жив сегодня, он бы дружил с Гитлером.

После чего призвал членов бунда «вернуть Америку истинным американцам». Лидер западного гау Герман Швинн осудил «еврейский контроль» над Голливудом и средствами массовой информации.

close Во время проведения самого масштабного в истории слета американских нацистов в Нью-Йорке, 20 февраля 1939 года Archive Photos/Getty Images

«Все враждебное тем нациям, которые освободились от чужеземного господства, является «новостями», которые нужно преувеличивать и искажать, чтобы разжечь пламя ненависти в сердцах американцев, в то время как угроза антинационального, ненавидящего Бога еврейского большевизма намеренно преуменьшается», — заявил он.

Бундесфюрер Фриц Кун под конец назвал мэра Нью-Йорка «жидовствующим люмпеном», хотя обещал не делать антисемитских заявлений.

Вдруг на сцену, прорвавшись через ряды сотрудников «орднунгдинст» — службы безопасности, выбежал молодой человек. Он подбежал к Куну и бросился на него с кулаками. Вскоре Изадора Гринбаума, помощника сантехника, схватили бундовцы и начали избивать. От расправы его спасла полиция.

Вскоре Кун оправился от нападения и обратился к неистовствующей толпе с призывом «Свободу Америке!».

Арену участники слета покидали, пряча символику под верхней одеждой. Снаружи шумел митинг — прорвать кольцо оцепления пытались трижды то ветераны Первой мировой, то патриоты США, то члены троцкистской организации. Были арестованы 13 человек.

close Девушки идут с нацистскими флагами во время проведения самого масштабного в истории слета американских нацистов в Нью-Йорке, 20 февраля 1939 года Bettmann/Bettmann Archive/Getty Images

Газеты меж тем писали, что бунд хочет при поддержке Третьего рейха устроить в США нацистскую революцию. New York Times утверждала, что Германоамериканский союз настроен уничтожить американскую демократию и установить диктатуру.

В общем, созданный изначально для того, чтобы улучшить имидж Третьего рейха в Америке, бунд не справился со своей задачей. Даже президент Рузвельт, настроенный антигермански, никак не хотел мешать его деятельности — потому что мнение американцев о Гитлере из-за страха перед фашистским переворотом, напротив, становилось еще хуже.

Напавший на бундесфюрера Гринбаум был арестован на 10 суток и заплатил штраф в $25.

Вскоре бунд привлек внимание американских правоохранителей. Были найдены растраты — Кун спустил $14 тыс., собранных пожертвованиями, на любовницу и другие личные расходы. В декабре 1939 года бундесфюрер был осужден и отправился в тюрьму Синг-Синг.

close Фриц Юлиус Кун, «фюрер» Немецко-американского союза, был приговорен к тюремному заключению на срок от двух до пяти с половиной лет по обвинению в хищении средств Союза в здании суда Нью-Йорка, 5 декабря 1939 года AP

Его преемником стал немецкий шпион Герхард Кунце, бежавший из США в ноябре 1941 года. Его депортировали из Мексики обратно в США и посадили на 15 лет. А последний глава бунда Джордж Фробезе покончил жизнь самоубийством через год после того, как Германия объявила войну Америке. Многие члены бунда были осуждены за антиамериканскую деятельность, а организация вскоре была упразднена.

Нацистский Вудсток

После Второй мировой войны американские политики сосредоточились на борьбе с коммунизмом. Нацистские идеи не пользовались популярностью в обществе, а политика маккартизма — непримиримой борьбы с коммунистами в Америке — привела в целом к падению популярности радикальных идей и их уходу из американского политического мейнстрима. Долгое время нацисты в Америке оставались в подполье.

Но ситуация изменилась в 1959 году, когда была основана Американская нацистская партия — по сути, преемница довоенного бунда. Ее лидером стал харизматичный калифорниец Джордж Линкольн Рокуэлл, называвший себя «американским фюрером». Он был ветераном двух войн — Второй мировой и Корейской, служил в ВВС. В 1960 году его уволили из армии из-за политических взглядов.

close Джордж Линкольн Роквелл, лидер Американской нацистской партии, проводит пресс-конференцию в Арлингтоне, штат Вирджиния, 3 ноября 1965 года Harvey Georges/AP

В организации насчитывалось несколько сотен активных участников. Рокуэлл был хорошим пиарщиком, дизайнером и профессиональным рекламным фотографом, и американским нацистам удавалось долго быть на слуху.

Новые нацисты были антисемитами, расистами и гомофобами — и заявления делали в основном только по этой тематике. Рокуэлл осознанно использовал провокации как главный политический инструмент. Медиа в разогретых политикой 1960-х пристально следили за «возрождением гитлеризма». Американский еврейский комитет во главе с Соломоном Файнбергом увидел, что АНП существует благодаря пузырю публичности, и старался убедить евреев игнорировать провокации нацистов Рокуэлла.

Рокуэлл объявил, что белые — это все, кто не черные и не азиаты, и старался выступать со своим лозунгом «white power» антагонистом набирающего популярность лозунга «black power» — сила черных.

Известность американских неонацистов как социального явления росла — о них все чаще писали газеты, чем умело пользовался Рокуэлл, придумывая скандальные инфоповоды, и он решил сделать свою партию легальной. Количество свастик в публичной символике уменьшилось, а фраза «зиг хайль» была заменена словами «white power» — «сила белых».

close Шествие членов Американской нацистской партии в майках с надписью «white power» в Чикаго, 10 сентября 1966 года AP

Но неонацизм по-прежнему оставался маргинальной идеологией. АНП насчитывала порядка 500 сторонников и несколько тысяч сочувствующих — спонсоров, поддерживавших движение. Кандидаты от АНП на волне газетной шумихи принимали участие в местных выборах, но не очень удачно.

Пиком карьеры Роквелла стало скандальное интервью журналу Playboy в 1967 году, в котором отрицал Холокост.

Американские нацисты устраивали демонстрации в пику чернокожим сторонникам Мартина Лютера Кинга. Джордж Рокуэлл пытался оседлать поп-музыку и основал лейбл звукозаписи, на котором выпускал разный расистский фолк и рок-н-ролл. В ответ на кампанию по десегрегации автобусных остановок на Юге США, Рокуэлл украсил микроавтобус Volkswagen свастиками и нацистскими лозунгами — и назвал его «Автобусом ненависти» в пику хипповому «Автобусу любви». Спустя некоторое время автомобиль у нацистов отобрал банк за неуплату налогов.

А в августе 1967 года Рокуэлла застрелили из маузера K96 двумя пулями, когда он на своей машине выезжал с автомойки. Это было уже второе покушение на его жизнь — первое он пережил возле дома. Американский фюрер вышел из машины, показал на крышу торгового центра, где находился стрелок, и упал замертво. Виновным признали Джона Патлера — исключенного из Американской нацистской партии за полгода до убийства. Его приговорили к 20 годам тюрьмы, но он вышел по УДО через 8 лет.

Тело Рокуэлла хотели похоронить с воинскими почестями, как бывшего офицера ВВС. Однако Пентагон запретил похороны, потому что партийные товарищи мертвого фюрера не захотели снять повязки со свастиками. Его тело кремировали. АНП распалась на мелкие группы нацистов, продолжавших свою деятельность.

Другой калифорнийской группой неонацистов являлся Американский фронт. Изначально это была организация скинхедов, которые боролись с растущей популярностью левых идей в панк-тусовке Сан-Франциско.

close Боб Хейк (в центре, с галстуком), глава группы сторонников превосходства белой расы под названием «Американский фронт», в окружении нескольких националистов, которых выводят из здания суда округа Напа в Напе, где слушалось дело о проведении фестиваля «Арийский Вудсток», штат Калифорния, 3 марта 1989 года David Weintraub/AP

Лидер АФ Боб Хейк занимался распространением нацистских листовок на концертах. Горячая линия партии, телефон которой был напечатан на флаерах, встречала звонящего словами писателя Джека Лондона, уроженца Сан-Франциско: «Я рабочий, но прежде всего я белый рабочий».

В маршах АФ участвовали даже случайные сан-францисские хиппи. Хейк хотел устроить неонацистский аналог рок-фестиваля Вудсток — «арийский» Вудсток. Однако местные власти, испугавшись «настоящих американцев», нацистам провести слет не позволили.