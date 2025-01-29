Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц прокомментировал поддержку АдГ со стороны Маска

Шольц назвал поддержку Маском АдГ отвратительной
close
Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что взбешен поддержкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) со стороны Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что уже привык к вмешательству медиамагнатов в политику Германии. Новым в текущей ситуации является то, что Маск поддерживает правопопулистские партии по всей Европе.

Канцлер отметил, что «это отвратительно и нехорошо» для демократического развития во всем Евросоюзе.

Шольц напомнил о вкладе США в дело освобождения Германии от нацизма и становления в стране демократии, поэтому он так взбешен тем, что Маск вступается за правых радикалов.

До этого Маск выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии».

В декабре Илон Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Ранее Маск обвинил демократов в грязных трюках из-за обвинений в зиговании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами