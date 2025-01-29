Шольц прокомментировал поддержку АдГ со стороны Маска

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что взбешен поддержкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) со стороны Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что уже привык к вмешательству медиамагнатов в политику Германии. Новым в текущей ситуации является то, что Маск поддерживает правопопулистские партии по всей Европе.

Канцлер отметил, что «это отвратительно и нехорошо» для демократического развития во всем Евросоюзе.

Шольц напомнил о вкладе США в дело освобождения Германии от нацизма и становления в стране демократии, поэтому он так взбешен тем, что Маск вступается за правых радикалов.

До этого Маск выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии».

В декабре Илон Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Ранее Маск обвинил демократов в грязных трюках из-за обвинений в зиговании.