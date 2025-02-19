Маск вновь высказался в поддержку «Альтернативы для Германии»

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск в очередной раз высказал слова поддержки в отношении партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Соответствующий пост появился в его аккаунте в соцсети X.

Миллиардер написал, что поддержка партии на досрочных выборах в бундестаг «жизненно необходима».

Таким образом он прокомментировал комментарий одного из пользователей, заявившего, что немцам стоит голосовать за АдГ для выживания ФРГ.

Маск неоднократно высказывался об АдГ. В декабре прошлого года он заявлял, что только приход к власти в Германии этой партии может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить миллиардера «на место» из-за его слов.

В ответ Маск запостил предвыборный лозунг лидера этой политической силы Алисы Вайдель — «Сделаем Европу вновь великой!».

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики ЕС и допускает выход ФРГ из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежная организация партии была признана в Германии экстремистской.

Ранее депутаты «Альтернативы для Германии» получили сообщения с угрозой расправы.