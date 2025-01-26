Лукашенко о жесте Маска на инаугурации Трампа: он там зигует открыто

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал американского предпринимателя Илона Маска «обнаглевшим» после его жеста, неотличимого от нацистского приветствия. Слова главы государства приводит БелТА.

«Я не зря о Маске сказал: чем бы они это ни обосновывали, когда он там зигует открыто, — американцы и этот Маск обнаглели уже», — подчеркнул он.

До этого Маск выразил недовольство в связи с тем, что алгоритмы соцсети X заполняют его ленту постами с нацистскими приветствиями. Он отметил, что если еще хоть раз увидит нацистское приветствие в своей ленте, то «лишится рассудка». Предприниматель добавил, что алгоритм рекомендаций в его соцсети — «полный отстой».

После инаугурации президента США Дональда Трампа Маск дважды показал жест, неотличимый от нацистского приветствия. Эта новость тут же разлетелась по соцсетям и вызвала реакцию со стороны пользователей.

Ранее Нетаньяху заявил, что жест Илона Маска «это не то, что вы подумали».