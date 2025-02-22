В МИД РФ назвали два трека в российско-американском диалоге

Рябков: в диалоге с США есть два параллельных политически взаимосвязанных трека

В диалоге России и США есть два параллельных трека. Один из них по конфликту на Украине, другой — по двусторонним отношениям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, первым делом РФ и США будут заниматься углублением диалога по двусторонним вопросам.

В то же время Рябков отметил, что диалог по стратегической стабильности и по контролю над вооружениями станет возможен, если российская сторона увидит «сдвиги к лучшему в американской политике».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Ушаков назвал уникальным развитие отношений США и России после разговора Трампа и Путина.