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Экс-главред Bild извинился перед Шрёдером

Бывший главный редактор Bild Дикман извинился перед экс-канцлером Шрёдером
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Gregor Fischer/AP

Бывший главный редактор Bild Кай Дикман извинился перед экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером за то, что боролся с ним по вопросам, в которых тот был прав. Извинения политику он принес в интервью Augsburger Allgemeine.

По словам Дикмана, сейчас общественность и собственная партия относятся к Шрёдеру недостойно, несмотря на то, что именно ему Германия обязана 15-летним экономическим бумом.

«Должен сказать: газета Bild под моим руководством оказалась на неправильной стороне истории в двух исторических ситуациях», — заявил он.

Бывший главный редактор Bild отметил, что под его руководством издание критиковало пакет реформ Шрёдера «Повестка дня — 2010» и негативное отношение канцлера к вторжению США и их союзников в Ирак в 2003 году. Дикман подчеркнул, что в обеих ситуациях Шрёдер «действовал правильно».

В начале февраля сообщалось, что Шрёдера госпитализировали из-за сильного стресса и эмоционального выгорания. Причиной, как считают врачи, стал постоянный остракизм и в том числе следственные действия против него из-за хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил, что среди политиков Европы нет равных Шираку и Шрёдеру.

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