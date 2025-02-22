Бывший главный редактор Bild Кай Дикман извинился перед экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером за то, что боролся с ним по вопросам, в которых тот был прав. Извинения политику он принес в интервью Augsburger Allgemeine.

По словам Дикмана, сейчас общественность и собственная партия относятся к Шрёдеру недостойно, несмотря на то, что именно ему Германия обязана 15-летним экономическим бумом.

«Должен сказать: газета Bild под моим руководством оказалась на неправильной стороне истории в двух исторических ситуациях», — заявил он.

Бывший главный редактор Bild отметил, что под его руководством издание критиковало пакет реформ Шрёдера «Повестка дня — 2010» и негативное отношение канцлера к вторжению США и их союзников в Ирак в 2003 году. Дикман подчеркнул, что в обеих ситуациях Шрёдер «действовал правильно».

В начале февраля сообщалось, что Шрёдера госпитализировали из-за сильного стресса и эмоционального выгорания. Причиной, как считают врачи, стал постоянный остракизм и в том числе следственные действия против него из-за хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил, что среди политиков Европы нет равных Шираку и Шрёдеру.