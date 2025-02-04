Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер госпитализирован из-за сильного стресса и эмоционального выгорания. Об этом информационному агентству DPA сообщил адвокат политика, Ханс-Петер Хубер.

«Господин Шрёдер страдает тяжелым синдромом выгорания с типичными признаками глубокого истощения и сильного недостатка энергии», — сообщил агентству Хубер, ссылаясь на заключение врачей.

Причиной эмоционального выгорания Шрёдера, как считают врачи, стал постоянный остракизм и в том числе следственные действия против него из-за хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Адвокат от имени всей семьи бывшего федерального канцлера призвал общественность уважать частную жизнь Шрёдера.

До этого Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что среди политиков Европы нет равных Жаку Шираку (22-й президент Франции) и Герхарду Шрёдеру (7-й канцлер ФРГ).

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