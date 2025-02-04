Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-канцлера Германии Шрёдера госпитализировали

DPA: бывшего канцлера ФРГ Шрёдера госпитализировали из-за выгорания
close
Gregor Fischer/AP

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер госпитализирован из-за сильного стресса и эмоционального выгорания. Об этом информационному агентству DPA сообщил адвокат политика, Ханс-Петер Хубер.

«Господин Шрёдер страдает тяжелым синдромом выгорания с типичными признаками глубокого истощения и сильного недостатка энергии», — сообщил агентству Хубер, ссылаясь на заключение врачей.

Причиной эмоционального выгорания Шрёдера, как считают врачи, стал постоянный остракизм и в том числе следственные действия против него из-за хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Адвокат от имени всей семьи бывшего федерального канцлера призвал общественность уважать частную жизнь Шрёдера.

До этого Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что среди политиков Европы нет равных Жаку Шираку (22-й президент Франции) и Герхарду Шрёдеру (7-й канцлер ФРГ).

Ранее на Западе предрекли потепление отношений России и США при Трампе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами