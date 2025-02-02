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Путин раскритиковал нынешних политиков Европы

Путин: среди политиков Европы нет равных Шираку и Шрёдеру
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что среди политиков Европы нет равных Жаку Шираку (22-й президент Франции) и Герхарду Шрёдеру (7-й канцлер ФРГ). Разговор с главой государства журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Российский лидер считает, что у власти в Европе «люди без образования, занимающиеся не своим делом. По его словам, европейская «политическая мелюзга» пытается запрещать альтернативные мейнстриму партии вместо предложения более привлекательных программ.

До этого секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказал представителям Украины в регистрации правки, называющей Владимира Путина «террористом». Нардеп Александр Мережко заявил, что во время работы над резолюцией «Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру на Украине» депутаты Рады предложили поправку, согласно которой российский лидер признавался бы «террористом». Однако после публикации всех предложений этой поправки среди остальных не оказалось, рассказал Мережко.

Ранее на Западе предрекли потепление отношений России и США при Трампе.

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