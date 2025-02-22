В МИД РФ рассказали, на какой стадии находится подготовка встречи Путина и Трампа

Рябков: подготовка ко встрече Путина и Трампа пока на начальной стадии

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости рассказал, что подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока находится на начальной стадии.

«Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы», — пояснил дипломат.

По словам Рябкова, вопрос при подготовке к встрече состоит в том, чтобы «начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций».

Рябков уточнил, что подготовка встречи двух президентов пока находится в начальной стадии.

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Ранее в Кремле назвали уникальным развитие отношений США и России.