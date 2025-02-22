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На Западе сделали вывод после переговоров России и США

AD: переговоры РФ и США в Эр-Рияде свидетельствуют о крахе коллективного Запада
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Evelyn Hockstein/Reuters

Переговоры делегаций России и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде свидетельствуют от том, что концепция коллективного Запада потерпела крах. Об этом пишет итальянское издание L.

В статье отмечается, что раньше Соединенные Штаты сначала достигали соглашений со своими союзниками, после чего выносили согласованные условия на стол переговоров, но сейчас, с приходом в Белый дом новой администрации, «все, похоже, перевернулось с ног на голову».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Новость дополняется.

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