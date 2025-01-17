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Путин призвал вернуться к истокам создания ООН

Путин: нужно вернуться к истокам создания ООН, все страны должны быть равны
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Необходимо вернуться к основам создания Организации Объединенных Наций (ООН) и учитывать тот факт, что все страны, как малые, так и большие, должны быть равны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Следует возродить основные принципы организации ООН и помнить, что все страны равны, и у них есть равные права. К этому необходимо подходить с должным уважением», — заявил российский лидер на пресс-конференции.

17 января прошли переговоры Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, по итогам которых лидеры своих стран подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Соглашение охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Как отметил Путин, энергетика играет ключевую роль в двустороннем сотрудничестве между Россией и Ираном.

Ранее журналисты назвали Путина «трудным соперником» для Трампа.

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