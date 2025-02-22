Стало известно, когда США и Украина могут подписать соглашение по ископаемым

США и Украина могут в субботу, 22 февраля, подписать соглашение об использовании украинских редкоземельных ископаемых. Об этом в пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По ее информации, обе стороны «приближаются к сделке». Однако договор «еще не приведен в окончательную форму», сообщает издание.

Накануне портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что президент США Дональд Трамп поручил другому министру представить руководству Украины новую сделку по ресурсам, которая направлена на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. По его данным, обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. Источник не раскрыл имя чиновника, который получил поручение Трампа. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

В феврале Трамп предложил Киеву сделку, в рамках которой Украина должна предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и приехавший в Киев для заключения сделки министр финансов США Скотт Бессент уехал ни с чем.

В этом же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы улучшить динамику прогресса.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.