Трамп пригрозил Украине «проблемами», если она не подпишет соглашение о минералах

Трамп: если Украина не подпишет соглашение о минералах, у нее будут проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина либо подписывает соглашение о редкоземельных металлах с Вашингтоном, либо у нее будут проблемы. Слова американского лидера передает РИА Новости.

«Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать», — отметил президент США.

В интервью Fox News Трамп выразил сомнения по поводу наличия у Украины редкоземельных элементов и их оценочной стоимости.

21 февраля портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что Трамп поручил другому министру представить руководству Украины новую сделку по ресурсам, которая направлена на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. По его данным, обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. Источник не раскрыл имя чиновника, который получил поручение Трампа. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

До этого Трамп предложил Киеву сделку, в рамках которой Украина должна предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и приехавший в Киев для заключения сделки Бессент уехал ни с чем.

Ранее бывший советник Пентагона рассказал, что Трамп на самом деле думает о России.