На Западе высмеяли угрозы Бербок в адрес США

Кипрский журналист Алекс Христофору в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия может разорвать все связи с США.

Христофору отметил, что теперь «США в большой беде».

21 февраля агентство DPA сообщало, что в предвыборном выступлении в Потсдаме глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить давление на США в связи с заявлениями Дональда Трампа о ситуации на Украине.

Бербок упомянула в этой связи политику «Zeitenwende» («поворотный момент»), инициированную Германией после начала российской спецоперации на Украине, подчеркнув недопустимость колебаний и промедлений в поддержке Украины.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию кризиса на Украине.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Ранее Трамп поставил Европе жесткие условия по Украине.