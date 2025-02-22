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На Западе высмеяли угрозы Бербок в адрес США

Журналист Христофору высмеял угрозы главы МИД ФРГ Бербок разорвать связи с США
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Liesa Johannssen/Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия может разорвать все связи с США.

Христофору отметил, что теперь «США в большой беде».

21 февраля агентство DPA сообщало, что в предвыборном выступлении в Потсдаме глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить давление на США в связи с заявлениями Дональда Трампа о ситуации на Украине.

Бербок упомянула в этой связи политику «Zeitenwende» («поворотный момент»), инициированную Германией после начала российской спецоперации на Украине, подчеркнув недопустимость колебаний и промедлений в поддержке Украины.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию кризиса на Украине.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Ранее Трамп поставил Европе жесткие условия по Украине.

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