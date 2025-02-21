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На Западе заявили, что Трамп поставил Европе жесткие условия по Украине

Newsweek: Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины
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Gleb Garanich/Reuters

Президент США Дональд Трамп поставил Европейскому союзу жесткие условия, дав три недели на согласование условий «капитуляции» Украины. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на депутата Европарламента из Финляндии Мику Аалтолу.

«Если мы этого не сделаем, США уйдут из Европы. Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности РФ сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами, мы имеем три недели, чтобы повзрослеть», — приводит издание слова чиновника.

Официально на уровне правительств стран Евросоюза и эти сроки, и формулировки о «капитуляции» отвергаются.

До этого агентство Associated Press заявило, что президент России Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей специальной военной операции, на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

Ранее Зеленский намекнул, что не покинет пост президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.

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