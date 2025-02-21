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Бербок пригрозила США разрывом связей из-за Украины

Бербок пригрозила США разрывом связей после слов Трампа о Украине
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Global Look Press

В предвыборном выступлении в Потсдаме глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить давление на США в связи с заявлениями Дональда Трампа о ситуации на Украине. Ее слова приводит DPA.

Бербок упомянула в этой связи политику «Zeitenwende» («поворотный момент»), инициированную Германией после начала российской спецоперации на Украине, подчеркнув недопустимость колебаний и промедлений в поддержке Украины.

«Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы», — подчеркнула дипломат.

Глава МИД Германии заявила, что решения о войне и мире не могут приниматься без учета мнения Украины и Европы.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию кризиса на Украине. Американский лидер добавил, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией.

Ранее Трамп поставил Европе жесткие условия по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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