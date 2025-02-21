Путин призвал не торопиться передавать США российские технологии

Президент России Владимир Путин рекомендовал главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не торопиться с обменом передовыми технологиями с США, несмотря на возможность диалога по арктической тематике. Его слова передает РИА Новости.

Во время осмотра выставки Ковальчук рассказал о российских разработках в области материалов для ледоколов, предложив обсудить их с США. Он подчеркнул, что Россия обладает 60-летним опытом в этой сфере, тогда как у Вашингтона «два ледокола, и один сгорел». Путин согласился, что тема глобальна, но призвал к осторожности.

«Спешить точно не надо. Суета нужна только при ловле блох. Но если у них ничего нет, они к этому будут ползти», — заявил президент.

При этом Путин посоветовал заместителю председателя правления Газпромбанка Дмитрию Зауэрсу сотрудничать в разработке технологий с американским предпринимателем Илоном Маском, который сейчас руководит ведомством по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

21 февраля Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства призвал обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения в РФ иностранных брендов, рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Орешник» и заявил, что в России научились выращивать бананы. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, почему «Орешник» не был создан раньше.