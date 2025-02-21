Путин объяснил, почему «Орешник» не был создан раньше

Баллистическая ракетная система средней дальности «Орешник» не могла быть создана раньше из-за отсутствия необходимых материалов, устойчивых к высоким температурам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий, пишет Life.

По его словам, боеголовки ракеты созданы из уникальных материалов, которые выдерживают температуру, сравнимую с той, что на поверхности Солнца.

Путин сообщил, что о разработке подобной системы задумывались еще в конце 1980-х годов, когда проектировали систему планирующего блока, названную позже «Авангард».

«В конце 80-х годов еще задумывались, чтобы сделать такие системы, но не могли, потому что не было материалов. Вот в чем проблема. Он летит и плавится, как эскимо», — сказал российский лидер.

21 февраля Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства призвал обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения в РФ иностранных брендов, рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Орешник» и заявил, что в России научились выращивать бананы. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

18 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев во время международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) заявил, что иностранцы проявляют интерес к российскому «Орешнику».

Ранее в США признали, что НАТО беззащитно перед «Орешником».