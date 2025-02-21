Путин посоветовал Газпромбанку сотрудничать с Маском

Президент РФ Владимир Путин посоветовал заместителю председателя правления Газпромбанка Дмитрию Зауэрсу сотрудничать в разработке технологий с американским предпринимателем Илоном Маском, который сейчас руководит ведомством по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Зауэрс сопровождал российского лидера на выставке Форума будущих технологий. Он рассказал главе государства, что Россия производит батареи, которые используются в ракетно-космической сфере, а также нейрочипы. Последние Зауэрс назвал «ответом Илону Маску», компания которого также работает в этом направлении.



«С Маском объединяйте усилия. Закончит реформировать административные органы в Штатах - займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте», — предложил Путин.

До этого на Форуме президент РФ заявил, что зарубежные страны по некоторым направлениям «обскакали» Россию. Он отметил, что двигателестроение является одной из тех отраслей, в которой России многое нужно сделать. Путин также поручил правительству разработать надведомственный механизм управления технологическим развитием России.

21 февраля Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства призвал обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения в РФ иностранных брендов, рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Орешник» и заявил, что в России научились выращивать бананы. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин призвал играть на опережение технического прогресса.