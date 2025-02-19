Борис Джонсон заявил, что рейтинг Зеленского такой же, как у Трампа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Владимира Зеленского составляет всего 4% не претендует на историческую точность. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Конечно, страна, подвергшаяся вторжению, не должна устраивать выборы. С 1935 по 1945 год в Великобритании не было всеобщих выборов. Конечно, рейтинг Зеленского не составляет 4%. На самом деле он примерно такой же, как у Трампа. Заявления Трампа не претендуют на историческую точность, но призваны побудить европейцев к действию», — написал Джонсон.

Он также отверг заявление о том, что Украина начала конфликт. По его словам, «с таким же успехом можно сказать, что Америка напала на Японию». Бывший премьер Британии призвал Европу перестать возмущаться Дональдом Трампом и начать помогать ему закончить боевые действия.

До этого Дональд Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта. При этом глава Белого дома подчеркнул, что рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского упал до 4%.

Ранее Зеленский предупредил, что «поменять его не получится».