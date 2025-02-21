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Зеленский на фоне критики от Трампа обзвонил нескольких европейских лидеров

Зеленский на фоне критики от США за вечер обзвонил шесть лидеров стран ЕС
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский за сутки провел переговоры с шестью европейскими лидерами, включая канцлера Германии Олафа Шольца, на фоне усиления критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского президента.

24 февраля Зеленский опубликовал пять постов о беседах с главами Хорватии, Польши, Чехии, Швеции и Словении. Основными темами стали благодарность за военную помощь, планы новых поставок оружия и разработка «совместных гарантий безопасности». Ближе к ночи украинский президент сообщил, что поговорил с Шольцем.

«Обсуждали усиление ПВО Украины и координацию с партнерами. Отдельно затронули диалог с представителем администрации Трампа», — написал Зеленский о разговоре с немецким канцлером.

21 февраля Трамп заявил, что Владимир Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию кризиса на Украине. Президент США также добавил, что у украинского политика нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией.

Среди прочего, Трамп утверждал, что Зеленский проделал очень плохую работу в части переговорного процесса.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Ранее во Франции назвали дату визита Трампа в Москву.

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