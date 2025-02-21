Зеленский на фоне критики от Трампа обзвонил нескольких европейских лидеров

Зеленский на фоне критики от США за вечер обзвонил шесть лидеров стран ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский за сутки провел переговоры с шестью европейскими лидерами, включая канцлера Германии Олафа Шольца, на фоне усиления критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского президента.

24 февраля Зеленский опубликовал пять постов о беседах с главами Хорватии, Польши, Чехии, Швеции и Словении. Основными темами стали благодарность за военную помощь, планы новых поставок оружия и разработка «совместных гарантий безопасности». Ближе к ночи украинский президент сообщил, что поговорил с Шольцем.

«Обсуждали усиление ПВО Украины и координацию с партнерами. Отдельно затронули диалог с представителем администрации Трампа», — написал Зеленский о разговоре с немецким канцлером.

21 февраля Трамп заявил, что Владимир Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию кризиса на Украине. Президент США также добавил, что у украинского политика нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией.

Среди прочего, Трамп утверждал, что Зеленский проделал очень плохую работу в части переговорного процесса.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Ранее во Франции назвали дату визита Трампа в Москву.