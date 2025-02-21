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На Западе предположили, когда начнется урегулирование конфликта на Украине

Профессор Малинен: мирный процесс начнется после отъезда Зеленского с Украины
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Heiko Becker/Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что начало мирного процесса на Украине невозможно без изменений в политическом руководстве страны. В своем посте в социальной сети Х он заявил, что переговоры могут начаться только после того, как президент Владимир Зеленский покинет страну.

«Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину», — уверен профессор.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию кризиса на Украине. Американский лидер добавил, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией.

При этом Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее на Западе сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом раньше Путина.

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Переговоры о мире на Украине
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