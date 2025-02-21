На Западе узнали, что РФ может уступить часть замороженных активов ради Украины

Россия может направить часть своих замороженных активов на восстановление Украины в рамках мирного урегулирования. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения в Москве.

По его данным, Россия может согласиться, чтобы часть из $300 млрд замороженных в Европе активов Центробанка была направлена для восстановления Украины при условии, что до двух третей этих средств будут потрачены на территории, которые перешли под российский контроль в ходе специальной военной операции.

Вторым условием Москвы может стать наличие гарантий предоставления отчетности об использовании выделенных денег, отметил источник.

В декабре кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Власти РФ назвали это решение незаконным и пообещали принять ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого американский журнал The National Interest писал, что налогоплательщики в США вряд ли согласятся платить за восстановление Украины, на которое нужно как минимум половина триллиона долларов, по оценке Всемирного банка. При этом Украина заявляет, что ей нужна сумма вдвое больше.

Ранее Украина получила первый $1 млрд за счет замороженных активов РФ.