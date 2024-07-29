Налогоплательщики в США вряд ли согласятся платить за восстановление Украины, на которое нужно как минимум половина триллиона долларов. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Единственная проблема в том, что американские налогоплательщики, по понятным причинам, не горят желанием платить по счетам (для поддержки Украины. — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Журнал напоминает, что США выделили около $175 млрд Украине.

Кроме того, отмечается, что, по оценкам Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. «Украина заявляет, что ей нужна сумма вдвое больше», — добавляется в сообщении.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, поскольку у Европы недостаточно для этого денег. Он добавил, что Евросоюз уже проиграл в украинском конфликте и в случае ослабления в нем роли США не сможет финансировать ни продолжение боевых действий, ни восстановление Украины, ни ее «текущее функционирование».

Ранее ЕК перевела Украине €1,5 млрд из доходов от активов РФ.