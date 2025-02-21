Трамп заявил, что у Зеленского нет своих козырей для переговоров с Россией

Трамп: у Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией

У украинского президента Владимира Зеленского нет козырей для ведения переговоров с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News radio.

По словам Трампа, он наблюдал за Зеленским на протяжении многих лет. Лидер Соединенных Штатов уточнил, что наблюдал, как Зеленский «ведет переговоры, не имея карт в рукаве».

«У него нет карт в рукаве», – сказал Трамп.

Трамп также заявил, что глава Украины проделал очень плохую работу в части переговорного процесса.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От России так присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Позже президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Путин поблагодарил его за предоставление площадки для переговоров.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.